Грызлов назвал размещение «Орешника» в Белоруссии подтверждением договоренностей в СГ

Грызлов: «Орешник» в Белоруссии подтверждает эффективность договоренностей в СГ
РИА «Новости»

Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса «Орешника» подтверждает эффективность договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства (СГ). Об этом заявил в своем новогоднем поздравлении посол России в Минске Борис Грызлов.

По его словам, в 2024 году в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие, а на днях в республике заступил на боевое дежурство «Орешник».

«Этот шаг – наглядное подтверждение эффективности двустороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в марте», — подчеркнул Грызлов.

30 декабря в Белоруссии состоялась торжественная церемония постановки на боевое дежурство «Орешника». Районы его боевого патрулирования уже определены, сообщили в Минобороны, не раскрывая подробностей. По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объяснил размещение в республике «Орешник» реакцией на агрессивные действия Запада в отношении Минска.

Ранее военный эксперт рассказал о возможностях «Орешника» уничтожать центры принятия решений ЕС.

