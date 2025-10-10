На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тайвань планирует усилить противовоздушную оборону на фоне угроз от КНР

Лай: Тайвань построит купол противовоздушной обороны против враждебных угроз
Chiang Ying-ying/AP

Тайвань построит куполообразную систему противовоздушной обороны для защиты от «враждебных угроз». Об этом заявил глава тайваньской администрации Уильям Лай после предупреждений правительства Тайваня о наращивании Китаем возможностей нападения на остров, передает Би-би-си.

Лай не упомянул Китай, но Пекин считает Тайвань своим и не исключает применения силы для его захвата, отмечается в материале.

Уильям Лай также заявил, что существует «явная необходимость» увеличить расходы. Вероятно, это связано с участившимися вторжениями Китая в тайваньские воды и воздушное пространство, включая военные учения, имитирующие вторжение.

Глава администрации объявил, что Тайвань увеличит свои расходы на оборону до более чем 3% от валового внутреннего продукта в следующем году и до 5% к 2030 году.

До этого японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в стране, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, министерства иностранных дел и обороны. На объекте отрабатывается сценарий нанесения «обезглавливающего удара» по Тайваню.

Ранее Китай предложил Трампу инвестиции на $1 трлн за отказ от войны.

