Тайвань планирует усилить противовоздушную оборону на фоне угроз от КНР

Тайвань построит куполообразную систему противовоздушной обороны для защиты от «враждебных угроз». Об этом заявил глава тайваньской администрации Уильям Лай после предупреждений правительства Тайваня о наращивании Китаем возможностей нападения на остров, передает Би-би-си.

Лай не упомянул Китай, но Пекин считает Тайвань своим и не исключает применения силы для его захвата, отмечается в материале.

Уильям Лай также заявил, что существует «явная необходимость» увеличить расходы. Вероятно, это связано с участившимися вторжениями Китая в тайваньские воды и воздушное пространство, включая военные учения, имитирующие вторжение.

Глава администрации объявил, что Тайвань увеличит свои расходы на оборону до более чем 3% от валового внутреннего продукта в следующем году и до 5% к 2030 году.

До этого японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила на полигоне Чжужихэ, крупнейшем в стране, макеты ключевых правительственных зданий Тайваня, включая президентский дворец, министерства иностранных дел и обороны. На объекте отрабатывается сценарий нанесения «обезглавливающего удара» по Тайваню.

