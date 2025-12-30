В Краснодарском крае отразили атаку украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских дрона в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 8:00 до 12:00 мск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотники самолетного типа.

Утром 30 декабря пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На этом фоне в воздушной гавани задержали не менее 20 рейсов.

29 декабря Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в течение ночи сбили 89 украинских дронов самолетного типа над территорией страны. Больше всего целей — 49 — нейтрализовали в Брянской области. В Новгородской области ликвидировали 18 беспилотников, в Республике Адыгея — 11, в Краснодарском крае — семь. По одному летательному аппарату уничтожили в Ростовской, Орловской, Смоленской областях и над акваторией Азовского моря.

Ранее в Государственной думе РФ предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на российские регионы.