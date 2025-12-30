ВС РФ освободили Лукьяновское и Богуславку в Запорожской и Харьковской областях

Российская группировка войск «Днепр» освободила населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Богуславка в Харьковской области.

30 декабря военкоры сообщили, что российские войска сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали атаковать и наступают «широким фронтом» на Сумском направлении. Отмечается, что российским бойцам удалось продвинуться к центру Андреевки, взять под контроль окрестности Константиновки и начать битву за Кондратовку,

По данным издания «Военное обозрение», минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер» по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Харькове и Одессе. Цели были атакованы синхронно.

Также ночью и утром российская авиация нанесла бомбовые удары по силам ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

