Премьер Индии отреагировал на атаку ВСУ по резиденции Путина

Премьер Индии Моди выразил обеспокоенность атакой ВСУ на резиденцию Путина
Индия обеспокоена новостями об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х индийский премьер-министр Нарендра Моди.

По его словам, продолжающиеся дипломатические усилия являются наиболее жизнеспособным путем к прекращению конфликта.

«Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сохранять сосредоточенность на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», — написал он.

29 декабря ВСУ предприняли попытку нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Как сообщили в министерстве обороны РФ, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник. Комментируя ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

Путин рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее в Госдуме оценили вероятность удара России по квартире Зеленского.

