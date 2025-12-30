Премьер Индии отреагировал на атаку ВСУ по резиденции Путина

Индия обеспокоена новостями об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х индийский премьер-министр Нарендра Моди.

По его словам, продолжающиеся дипломатические усилия являются наиболее жизнеспособным путем к прекращению конфликта.

«Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны сохранять сосредоточенность на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать», — написал он.

29 декабря ВСУ предприняли попытку нанести удар по резиденции Путина в Новгородской области. Как сообщили в министерстве обороны РФ, всего средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 беспилотник. Комментируя ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

Путин рассказал о случившемся по телефону президенту США Дональду Трампу. В ответ американский лидер подчеркнул, что США, «слава богу», не дали Украине крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

Ранее в Госдуме оценили вероятность удара России по квартире Зеленского.