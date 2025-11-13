На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии осудили Мерца за отказ поставлять Taurus Украине

Депутат Кизеветтер: у Мерца не было причин не поставлять ракеты Taurus Украине
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил ошибку, когда решил не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХСС) Родерих Кизеветтер.

«Канцлер допустил ошибку. Нет никаких причин не поставлять Taurus», — заявил он.

По словам политика, ни у спецслужб, ни у оборонных компаний Германии не было ограничений в данном вопросе, однако канцлер принял соответствующее решение самостоятельно и «не сдержал свое слово».

Кизеветтер объяснил, что Мерц отказался от поставок, потому что ему было трудно объяснить необходимость такого решения населению Германии. По мнению парламентария, канцлер ФРГ должен был подготовиться к реакции общественности. Депутат подчеркнул, что теперь страна вынуждена «расхлебывать» последствия своих действий.

Он подчеркнул, что обсуждение со стороны США о возможных поставках ракет Tomahawk связано с реакцией немецкой стороны и других европейских лидеров, которые «делают недостаточно» для поддержки Вооруженных сил Украины. Депутат пришел к выводу, что отказ Мерца от поставок подорвал доверие к канцлеру не только внутри страны, но и на международной арене.

До этого бывший сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас заявил, что использование немецких дальнобойных ракет Taurus может стать следующим этапом эскалации конфликта на Украине.

Ранее в России рассказали, как Зеленский стал рекламировать оружие Европы.

