Раскрыто число сбитых за сутки украинских ракет и БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 140 дронов ВСУ и две ракеты «Гром»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 140 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве добавили, что за аналогичный промежуток времени были уничтожены две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром».

По данным Минобороны РФ дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 89 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Единичные цели нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Орловской, Смоленской, Ростовской областях. В Краснодарском крае ликвидировали семь дронов, в Республике Адыгея — 11, в Новгородской области — 18. Больше всего БПЛА — 49 — уничтожили в Брянской области.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о падении обломков беспилотника на территории промышленного предприятия. В результате труба одного из цехов получила повреждения. Более того, на территории объекта произошел пожар площадью 20 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее беспилотник упал на территории больницы в Запорожской области.