Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Раскрыто число сбитых за сутки украинских ракет и БПЛА

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 140 дронов ВСУ и две ракеты «Гром»
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 140 дронов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве добавили, что за аналогичный промежуток времени были уничтожены две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром».

По данным Минобороны РФ дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 89 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря. Единичные цели нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Орловской, Смоленской, Ростовской областях. В Краснодарском крае ликвидировали семь дронов, в Республике Адыгея — 11, в Новгородской области — 18. Больше всего БПЛА — 49 — уничтожили в Брянской области.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о падении обломков беспилотника на территории промышленного предприятия. В результате труба одного из цехов получила повреждения. Более того, на территории объекта произошел пожар площадью 20 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее беспилотник упал на территории больницы в Запорожской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27526327_rnd_3",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+