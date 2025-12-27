Инфраструктура Киевской ГЭС повреждена в результате взрывов

В результате взрывов в городе Вышгород, расположенном к северу от Киева, повреждена инфраструктура Киевской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ночью в Киеве произошли несколько взрывов. В городе работали системы противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В частности, местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5.

В Минобороны России позднее сообщили, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут, сообщает «Страна. ua». Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Утром на фоне воздушной тревоги в городе вновь прозвучали новые взрывы.

Ранее 600 тысяч киевлян остались без электричества.