В одном из украинских городов исчезли все мужчины

NYT: в «украинской Венеции» не осталось мужчин, кроме мэра

На Украине, в городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», не осталось мужчин, кроме мэра города Матвея Иванова. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, все мужчины призывного возраста из этого города либо были мобилизованы, либо же скрываются от сотрудников ТЦК (аналог военкомата).

Градоначальник Вилково заявил прямым текстом, что остался «единственным мужчиной в городе», другие сотрудники мэрии — женщины.

«Женщины теперь повсюду (...) Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — сказал он.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что за проголосовали 320 депутатов, против — один.

Ранее депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации.