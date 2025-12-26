Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине

Вооруженные силы РФ в период с 20 по 26 декабря нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, удары наносились в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в РФ.

«Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

Также целями стали цеха сборки дронов, места их хранения, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

25 декабря почти вся 155-я отдельная механизированная бригада украинской армии дезертировала с позиций. Где именно эта бригада оставила позиции, не уточняется. При этом источник ТАСС в силовых структурах добавил, что украинское командование «продолжает плодить нежизнеспособные организмы».

Ранее российские военные ликвидировали командира ВСУ в Харьковской области.