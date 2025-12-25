ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранили мирного жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал.

«Шесть муниципалитетов нашей области подверглись ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранен один мирный житель», — написал он.

Так, в Шебекинском районе дрон атаковал ГАЗель. Ранения получил водитель.

Пострадавшего мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. У него зафиксировали осколочные ранения.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что боец подразделения «Орлан» пострадал во время атаки украинского БПЛА на Шебекинский округ Белгородской области.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 декабря над российскими регионами был уничтожен 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. Над Белгородской областью уничтожили пять дронов. 12 дронов сбили над Тульской областью, еще 11 — над Калужской.

Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках дронов.