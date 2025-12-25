На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области

Гладков: обстановка в приграничье Белгородской области остается крайне тяжелой
РИА Новости

В настоящее время обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне тяжелой. Об этом РИА Новости заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — сказал глава региона.

Утром 25 декабря Гладков сообщил, что в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль ранены два мирных жителя, в том числе подросток. Женщину с осколочным ранением стопы бригада скорой помощи увезла в больницу №2 г. Белгорода. 14-летнего мальчика с «баротравмой» доставили в детскую областную клиническую больницу.

Накануне губернатор заявил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавший мужчина самостоятельно обратился за помощью в Грайворонскую центральную районную больницу.

Ранее Гладков рассказал, что Путин всегда спрашивает про белгородцев.

