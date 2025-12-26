Путин призвал продолжить развитие испытательной базы для вооружений

Путин: сегодня необходимо продолжить развитие испытательной бызы для вооружений

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, 21 ноября 2025 года

Сегодня необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, передает сайт Кремля.

«Должно быть также продолжено развитие испытательной и полигонной базы, внедрение технологий искусственного интеллекта, разработка передовых материалов», — сказал глава государства.

Путин добавил, что данные вопросы направлены на закрепление преимущества российского оружия и техники. Помимо этого, по словам президента, реализация данных идей позволит обеспечить инновационное развитие всей промышленности.

В октябре Путин заявил, что Россия в ходе тренировки ядерных сил провела испытания перспективных образцов вооружений. Глава государства отметил, что также были выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил РФ.

