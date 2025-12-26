Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Путин призвал продолжить развитие испытательной базы для вооружений

Путин: сегодня необходимо продолжить развитие испытательной бызы для вооружений
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, 21 ноября 2025 года
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сегодня необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, передает сайт Кремля.

«Должно быть также продолжено развитие испытательной и полигонной базы, внедрение технологий искусственного интеллекта, разработка передовых материалов», — сказал глава государства.

Путин добавил, что данные вопросы направлены на закрепление преимущества российского оружия и техники. Помимо этого, по словам президента, реализация данных идей позволит обеспечить инновационное развитие всей промышленности.

В октябре Путин заявил, что Россия в ходе тренировки ядерных сил провела испытания перспективных образцов вооружений. Глава государства отметил, что также были выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил РФ.

Ранее Путин высказался о темпах наступления российских войск в зоне СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510199_rnd_9",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+