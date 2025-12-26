Путин высказался о поставках в войска вооружений и техники предприятиями ОПК

Путин: предприятия ОПК поставляют в войска все необходимое вооружение и технику

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поставляют в войска все необходимое вооружение и технику. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это происходит как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции (СВО), так и для Вооруженных сил в целом.

Кроме того, Путин поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд.

Также президент заявил, что выпуск особо востребованных в ходе СВО вооружений в РФ увеличился кратно с 2022 года.

По его словам, за три года более чем в 22 раза возросло производство средств поражения и боеприпасов, в 12,5 раза — средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в 4,6 раза — военной авиатехники и в 2,2 раза — бронетанкового вооружения.

В июне сообщалось, что Россия готовит масштабную программу перевооружения на ближайшие десять лет, ориентированную на комплексное обновление армии с учетом опыта боевых действий, в том числе на Украине. Тогда президент уточнял, что особое внимание планируется уделить сухопутным силам, инфраструктуре новых систем и поддержанию потенциала стратегического сдерживания.

Ранее Путин поблагодарил спецслужбы за их работу в период СВО.