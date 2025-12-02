Российская Федерация нарастила объемы производства оборонной продукции за время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с индийскими СМИ, передает РИА Новости.

По его словам, за последние четыре года Россия увеличила объемы производства оборонной продукции так, что страна может не только закрывать потребности своих Вооруженных сил в ходе СВО, но и работать на экспорт.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике.

27 ноября на пресс-конференции в Бишкеке Путин заявил, что Россия полностью удовлетворяет свои потребности в сфере оборонной промышленности и даже может помогать другим государствам. При этом политик отметил, что РФ прежде всего должна удовлетворять свои потребности в этой сфере.

