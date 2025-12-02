На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили объемы производства оборонной продукции России

Песков: Россия нарастила объемы производства оборонной продукции в ходе СВО
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская Федерация нарастила объемы производства оборонной продукции за время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с индийскими СМИ, передает РИА Новости.

По его словам, за последние четыре года Россия увеличила объемы производства оборонной продукции так, что страна может не только закрывать потребности своих Вооруженных сил в ходе СВО, но и работать на экспорт.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике.

27 ноября на пресс-конференции в Бишкеке Путин заявил, что Россия полностью удовлетворяет свои потребности в сфере оборонной промышленности и даже может помогать другим государствам. При этом политик отметил, что РФ прежде всего должна удовлетворять свои потребности в этой сфере.

Ранее была названа единственная в Европе страна, готовая к войне с Россией.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами