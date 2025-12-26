Путин заявил о постоянном изменении характера ведения боевых действий в ходе СВО

Характер, формы и способы ведения боевых действий постоянно меняются в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«В ходе специальной военной операции постоянно меняется характер, формы и способы ведения боевых действий, и получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного-комплекса», — подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что выпуск особо востребованных в ходе СВО вооружений в РФ увеличился кратно с 2022 года.

По его словам, за три года более чем в 22 раза возросло производство средств поражения и боеприпасов, в 12,5 раза — средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в 4,6 раза — военной авиатехники и в 2,2 раза — бронетанкового вооружения.

В июне сообщалось, что Россия готовит масштабную программу перевооружения на ближайшие десять лет, ориентированную на комплексное обновление армии с учетом опыта боевых действий, в том числе на Украине. Тогда президент уточнял, что особое внимание планируется уделить сухопутным силам, инфраструктуре новых систем и поддержанию потенциала стратегического сдерживания.

