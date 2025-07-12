Гладков рассказал, что Путин всегда спрашивает про белгородцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин всегда спрашивает, как защищают белгородцев и какая нужна помощь. Об этом ТАСС сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Конечно, Владимир Владимирович получает максимально быстро доклад от меня, прежде всего — когда в регионе особо сложный период. Зачастую он сам звонит, и я докладываю о ситуации, плюс очные встречи, где идет уже комплексный доклад о социально-экономическом развитии региона, о текущей ситуации, в первую очередь оперативной», — сказал глава региона.

По его словам, решения принимаются в кратчайшие сроки.

12 июля губернатор Вячеслав Гладков заверил, что регион в полной мере обеспечен необходимой поддержкой из федерального бюджета, включая финансирование строительства нового жилья и восстановления инфраструктуры. Он также отметил строгий контроль за целевым использованием выделяемых средств.

До этого губернатор сообщал, что жители региона, чье жилье пострадало в результате обстрелов со стороны украинских войск, могут рассчитывать на компенсации от властей. По его словам, если имущество повреждено частично — выплата составляет 75 тыс. рублей. За полностью разрушенное жилье положено 150 тысяч.

Ранее на компенсации жителям Курской области выделили почти полтора миллиарда рублей.