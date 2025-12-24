Мужчина пострадал при атаке беспилотника на грузовик в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен водитель», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, мужчина самостоятельно обратился за помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него осколочные ранения спины и ног, оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавший продолжит получать лечение в городской больнице №2 в Белгороде, добавил губернатор.

«Транспорт поврежден. Также посечено остекление одной квартиры в МКД (многоквартирном доме — «Газета.Ru»)», — отметил глава региона.

23 декабря дрон нанес удар по автомобилю в районе села Грушевка в Белгородской области. В результате атаки со стороны украинских войск пострадали четыре человека, находившиеся в салоне машины. Троих из них спасти не удалось. Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Белгородской области во время атаки беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».