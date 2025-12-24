На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пострадал при атаке беспилотника на грузовик в Белгородской области

Гладков: в Грайвороне при атаке украинского дрона пострадал водитель грузовика
true
true
true
close
Telegram-канал Настоящий Гладков

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен водитель», — говорится в заявлении.

По словам Гладкова, мужчина самостоятельно обратился за помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него осколочные ранения спины и ног, оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавший продолжит получать лечение в городской больнице №2 в Белгороде, добавил губернатор.

«Транспорт поврежден. Также посечено остекление одной квартиры в МКД (многоквартирном доме — «Газета.Ru»)», — отметил глава региона.

23 декабря дрон нанес удар по автомобилю в районе села Грушевка в Белгородской области. В результате атаки со стороны украинских войск пострадали четыре человека, находившиеся в салоне машины. Троих из них спасти не удалось. Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Белгородской области во время атаки беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами