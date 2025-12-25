На Украине рассказали о продвижении ВС РФ в Димитрове в ДНР и Сумской области

Российские войска продвинулись в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский аналитический портал Deep State.

Сообщается также о продолжении наступления в Сумской области Украины (граничит с Курской областью РФ — прим. ред.).

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России полностью взяли Димитров в окружение, под контролем российских войск находится 50% города. Глава государства добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили команды на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

16 декабря пресс-служба министерства обороны России заявила, что российские военнослужащие в Димитрове зачистили два района от солдат ВСУ и взяли под контроль 120 зданий. Речь идет о микрорайонах Западный и Восточный. В ведомстве уточнили, что в боях за город участвуют подразделения группировки войск «Центр».

Ранее украинский пленный рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале в Димитрове.