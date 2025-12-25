В РФ пообещали удивить Украину подводными дронами

Чадаев: в зоне СВО в 2026 году будут применять новые российские подводные дроны

В зоне спецоперации (СВО) в 2026 году будут применять новые надводные и подводные беспилотники. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор новгородской компании-разработчика «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Именно по вопросу беспилотной войны на воде в целом у России пока отставание от противника. Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника», — рассказал он.

По словам Чадаева, также специалисты предприятия разработали новые беспилотные летательные аппараты, назвав их образцами «следующего сезона». Главной тенденцией в сфере разработки боевых дронов, по словам собеседника агентства, является увеличение дальности полетов дронов, чтобы «поражать противника не только в ближней зоне».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что количество россиян, желающих служить в беспилотной авиации, стало настолько большим, что Минобороны пришлось объявить конкурс. Он также отметил, что операторы дронов продолжают участвовать в боевых действиях даже в отпуске.

Ранее в Минобороны РФ отметили важность формирования войск беспилотных систем.