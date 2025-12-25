На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ отводят две бригады вглубь Сумской области из-за потерь

ВСУ отводят несколько подразделений вглубь Сумской области из-за потерь
true
true
true
close
Sofia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ, понеся большие потери в Краснопольском районе, приказало отступить на более выгодные позиции вглубь Сумской области подразделению 119-й отдельной бригады терробороны, спецроте 58-й отдельной мотопехотной бригады, а также спецназу государственной пограничной службы Украины.

18 декабря подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские силы уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами. Украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде, в селе Токари. Там же ВСУ устроили полевой склад.

Помимо этого, российские войска ранее установили контроль над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, это является важным этапом для Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) на данном участке фронта, что позволит в дальнейшем освободить Димитров (Мирноград — укр. название).

Ранее на Украине сообщили о продвижении армии России на севере Сумской области.

СВО: последние новости
