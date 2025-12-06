На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о провале молодежной программы по мобилизации на Украине

Lantidiplomatico: молодежная программа по мобилизации на Украине провалилась
Julia Demaree Nikhinson/AP

Молодежная программа военной мобилизации «Контракт 18-24» потерпела сокрушительный провал, она не нашла отклика среди украинцев. Об этом сообщает итальянская газета lantidiplomatico.

Отмечается, что несмотря на денежное вознаграждение в размере более €20 тыс., субсидированные кредиты и финансируемое государством обучение, молодые украинцы не стали откликаться на призыв о мобилизации.

Издание пишет, что сегодня ни один из 11 завербованных по этой схеме молодых людей не находятся на фронте.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее сообщалось, что украинских бездомных забирают служить в ВСУ на фоне коррупции.

Все новости на тему:
Новости Украины
