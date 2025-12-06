Молодежная программа военной мобилизации «Контракт 18-24» потерпела сокрушительный провал, она не нашла отклика среди украинцев. Об этом сообщает итальянская газета lantidiplomatico.

Отмечается, что несмотря на денежное вознаграждение в размере более €20 тыс., субсидированные кредиты и финансируемое государством обучение, молодые украинцы не стали откликаться на призыв о мобилизации.

Издание пишет, что сегодня ни один из 11 завербованных по этой схеме молодых людей не находятся на фронте.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

