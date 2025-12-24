В Минобороны утвердили приказ о требованиях к помощникам пулеметчиков

Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ об установлении требований по уровню образования к гражданину, поступающему на должность «помощник пулеметчика». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить требования по уровню образования к гражданину, поступающему на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, старшинами...», — говорится в документе.

В приложении приказа есть раздел с воинскими должностями, при назначение на которые нужно иметь общее образование. Туда добавили должность «помощник пулеметчика». Таким образом, для ее получения у молодого человека должны быть хотя бы девять классов школьного образования.

24 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии заявил, что с января 2025 года число граждан, подписавших контракт с Вооруженными силами (ВС) России, составило 417 тысяч, из них более 36 тысяч вступили в добровольческие формирования.

Ранее Медведев назвал приоритетом на 2026 год укомплектование войск беспилотных систем.