Освобождение Гуляйполя значительно расширит плацдарм у реки Гайчур

ТАСС: ВС РФ расширили плацдарм для наступления у реки Гайчур после взятия Гуляйполя
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие под контроль населенного пункта Гуляйполе даст возможность расширить плацдарм для наступления на берегу реки Гайчур в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, освобождение и зачистка Гуляйполя группировкой войск «Восток» позволят значительно расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и высвободить значительные силы для дальнейшего продвижения на север - северо-запад в Запорожской области.

Он также отметил, что для российских военных вскрытие и ликвидация столь хорошо защищенного района — это очередное испытание мастерства и мужества. На сложность территории накладывается сопротивление противника и суровый погодные условия — туман, дождь, снег и слякоть, а также необходимость форсировать реку Гайчур, добавил источник агентства.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что более половины территории города Гуляйполе в Запорожской области уже находятся под контролем российских войск.

Ранее российские военные выбили ВСУ из населенного пункта в Харьковской области.

