Российские войска ударили по предприятиям, используемым в интересах ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили военные предприятия и объекты ТЭК на Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили ряд предприятий военной промышленности и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

По данным ведомства, в операциях приняли участие расчеты ударных беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ. Им содействовали ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

23 декабря пресс-служба Минобороны РФ заявила, что военнослужащие страны нанесли массированный удар по военным предприятиям на Украине и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу. При выполнении задач российские бойцы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дроны.

Ранее военные ВС РФ уничтожили орудие M777 американского производства в Херсонской области.

