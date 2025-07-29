В России назвали признак приближения окончания СВО

Колесник: служба в ВСУ мужчин после 60 говорит о скором конце СВО

Закон о службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мужчин старше 60 лет может свидетельствовать о том, что способность держать оружие в руках на Украине не осталось, и специальная военная операция скоро завершится. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

«Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы. Тем более дроны появились... Украинцев можно только пожалеть, невзирая на то, что это наш противник», — сказал Колесник.

16 июля Верховная рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказала народный депутат Ирина Геращенко, за принятие документа проголосовали 306 парламентариев.

Данный закон предполагает, что мужчины, достигшие предельного возраста для службы в армии, могут продолжить ее по контракту в зависимости от состояния здоровья. Геращенко уточнила, что правительство должно будет разработать и утвердить необходимые подзаконные акты в течение трех месяцев после того, как новый закон вступит в силу.

29 июля поправки подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее на Украине продлили сроки действия военного положения и мобилизации до ноября 2025 года.