Силы ПВО России за три часа сбили 17 украинских дронов над пятью регионами

МО: над пятью регионами России сбили 17 дронов ВСУ с 20:00 до 23:00 мск

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами РФ с 20:00 до 23:00 мск 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны России.

«23 декабря с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 - над территорией Брянской области, 4 - над территорией Курской области и по 1 - над территориями Белгородской, Калужской и Тульской областей», — сказали там.

С 7:00 до 9:00 средства ПВО сбили 14 беспилотников в небе над Белгородской областью и еще один — над Воронежской областью.

За прошлую ночь над регионами России было сбито 29 украинских дронов. Российские военные уничтожили 14 беспилотников над Ростовской областью, семь аппаратов — над Ставропольским краем, по три беспилотника — над территориями Белгородской области и республики Калмыкия, еще по одному устройству — над Курской областью и Крымом.

