В Госдуме заявили о меняющейся позиции иностранных СМИ по поводу СВО

Число иностранных журналистов, готовых видеть и понимать суть происходящего в зоне специальной военной операции (СВО), растет. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Для нас важно, что растет число тех, кто готов видеть и понимать суть происходящего, а не довольствоваться упрощенными нарративами, навязанными западными СМИ», — сказал он.

Бабаков рассказал о встрече с группой иностранных журналистов по итогам их пресс-тура на Донбасс и Крым. Он заявил, что среди участников этого пресс-тура были представители СМИ из США, Перу, Италии, Турции, Индонезии и других стран. Депутат подчеркнул, что такие встречи важны, чтобы журналисты могли донести правду до народа.

Бабаков напомнил, что причиной СВО стала политика Запада, который проявил неуважение к безопасности РФ и решил расширить НАТО к российским границам, а также силой изменить мировой порядок.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что не против пустить иностранных журналистов в зоны окружения противника. Глава государства отметил, что готов прекратить боевые действия на несколько часов, чтобы представители СМИ могли зайти в населенные пункты. По мнению российского лидера, допуск журналистов позволит им увидеть своими глазами, что происходит. Путин добавил, что Россию беспокоит только возможность провокаций с украинской стороны в это время.

Ранее итальянского журналиста назвали «шпионом Путина» за освещение событий на СВО.