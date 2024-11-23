Итальянского журналиста Джорджо Бьянки назвали на родине «путинским шпионом» из-за того, что он освещал события на Донбассе и говорил правду об Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сам журналист.

Журналист отметил, что в течение долгого времени освещал события на Донбассе после госпереворота на Украине 2014 года. Он рассказал, что после начала СВО вновь поехал на Донбасс, где снял видео освобождение Мариуполя и Волновахи российскими силами. По словам Бьянки, он продолжал раскрывать правду о деятельности Украины, о неонацистской идеологии в государстве, а также говорить о том, что Минские соглашения по урегулированию украинского кризиса были нужны Западу только для накачивания Украины вооружением.

Бьянки обратил внимание, что итальянские СМИ после начала СВО на Украине быстро забыли об украинском неонацизме.

«Самая популярная в Италии газета Corriere della Sera напечатала меня на первой странице и заявила о том, что я являюсь главой «путинской сети в Италии»», — рассказал журналист, отметив, что власти Италии запретили ему проводить конференции в учебных заведениях.

До этого американский консервативный журналист Такер Карлсон в беседе с писателем Гленном Гринвальдом на своем канале в YouTube заявлял, что Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства.

По его словам, сегодня мировое сообщество наблюдает за ужасным развитием событий, когда уходящая администрация президента США Джо Байдена намеренно провоцирует ядерную войну.

Ранее Украину призвали не играть в «опасные игры» с Россией.