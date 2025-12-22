На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» направила бойцам спецоперации технику по их запросам

«Единая Россия» передала спецтехнику участникам СВО в Ростовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам СВО в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что бойцы на Красноармейском направлении получат квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие к ним.

«Единая Россия» передала очередную партию помощи четко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Глава благотворительного фонда «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» Сергей Павленко подчеркнул, что фонд продолжит поддерживать бойцов и в наступающем году.

«Пусть эта предновогодняя помощь станет предвестником нашей общей Победы, принесtт мир в каждый дом», — пожелал он.

Военнослужащий с позывным «Кэп» отметил, что квадроциклы незаменимы на фронте для эвакуации раненых и доставки грузов благодаря своей проходимости и малозаметности.

«От «Единой России» передали уже два квадроцикла. Второй мы получили буквально три дня назад — с его помощью удалось эвакуировать тяжело раненого бойца. Благодаря тому, что эвакуацию провели быстро, человек остался жив», — рассказал боец.

Военнослужащий с позывным «Мэймун» назвал помощь партии ощутимой — она включает не только поставки FPV-дронов, но и обеспечение связи с производителями для оперативного устранения недостатков в технике, что повышает эффективность выполнения боевых задач.

Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» будет оказывать участникам СВО всю необходимую помощь столько, сколько это необходимо.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» оказывает помощь фронту с начала СВО. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрано более 14,7 млрд рублей.

