В Москве рестораны приняли участие в сборе помощи для солдат СВО

Столичные рестораны и кафе приняли участие в сборе помощи для солдат спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

По данным пресс-службы, столичные заведения регулярно направляют гуманитарные грузы на поле боя.

«Среди посылок можно найти крупы, консервы и многое другое — например, чай и сахар», — говорится в сообщении.

Так, в Южном административном округе (ЮАО) в сборе помощи для бойцов принимали участие три заведения общественного питания. Они собрали для военных рис, гречку, горох, а также порядка 250 банок паштета, мясных и рыбных консервов.

Работники пекарни в районе Северное Бутово собрали 80 килограммов личной продукции и 100 сухпайков для военнослужащих ⁠второго батальона морской пехоты и третьей роты морской пехоты 177-го полка Каспийской флотилии, добавили в пресс-службе.

До этого стало известно, что в России с 1 декабря вступил в силу закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для военнослужащих. Закон подразумевает списание долгов с россиян, призванных на военную службу по мобилизации или в качестве срочников, а также заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год и их супругов.

Ранее в РФ предложили предоставить семьям участников СВО еще одну льготу.