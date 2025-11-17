На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный рассказал о перестрелке военных ВСУ между собой

Минобороны: военные ВСУ устроили перестрелку между собой у Красноармейска
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие сил специальных операций ГУР министерства обороны Украины, которые были отправлены деблокировать окруженные в Красноармейске формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), устроили перестрелку с другими украинскими военными, потому что не знали друг о друге. Об этом рассказал пленный украинский военный Руслан Шахун в видеоролике Минобороны, его слова приводит РИА Новости.

«Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам никто не сказал, что там находились наши», — сказал он.

Шахун принимал участие в попытке высадки десанта для деблокирования окруженных в Красноармейске украинских частей. Он был взят в плен гвардейцами 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр». Пленный рассказал, что сидел в тюрьме за разбойное нападение. Контракт с армией он подписал на седьмой год заключения.

1 ноября Минобороны России заявило о том, что российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 человек были уничтожены. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что высадка десанта ГУР под Красноармейском «выглядела как памятник идиотизму».

Ранее спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском.

