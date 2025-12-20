Губернатор сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: за сутки по Белгородской области выпустили 65 дронов и пять боеприпасов

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни. Транспортное средство получило повреждения. Кроме того, над округом средствами ПВО были сбиты 12 беспилотников.

В Волоконовском округе атакам подверглись три населенных пункта, где было зафиксировано восемь дронов, пять из них уничтожили. В хуторе Плотовка из-за детонации беспилотника во дворе частного дома мужчина получил ранение и после оказания помощи продолжил лечение амбулаторно.

В Шебекинском округе по городу Шебекину и четырем селам выпустили четыре боеприпаса, также были применены 12 беспилотников, из которых восемь подавили. В Грайворонском округе по городу Грайворону и трем селам зафиксировали применение одного боеприпаса и 12 дронов, шесть из них были сбиты.

Также сообщается, что над Красногвардейским округом уничтожили два беспилотника, в Краснояружском округе по селу Теребрено были сброшены два взрывных устройства, над Новооскольским округом сбили три дрона. В Алексеевском округе ПВО уничтожила три БПЛА, в Белгородском округе атаке подверглось село Ясные Зори, в Борисовском округе беспилотник атаковал поселок Борисовка, при этом над округом сбили девять дронов. Над Вейделевским округом также были уничтожены два беспилотника.

