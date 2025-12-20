На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: за сутки по Белгородской области выпустили 65 дронов и пять боеприпасов
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни. Транспортное средство получило повреждения. Кроме того, над округом средствами ПВО были сбиты 12 беспилотников.

В Волоконовском округе атакам подверглись три населенных пункта, где было зафиксировано восемь дронов, пять из них уничтожили. В хуторе Плотовка из-за детонации беспилотника во дворе частного дома мужчина получил ранение и после оказания помощи продолжил лечение амбулаторно.

В Шебекинском округе по городу Шебекину и четырем селам выпустили четыре боеприпаса, также были применены 12 беспилотников, из которых восемь подавили. В Грайворонском округе по городу Грайворону и трем селам зафиксировали применение одного боеприпаса и 12 дронов, шесть из них были сбиты.

Также сообщается, что над Красногвардейским округом уничтожили два беспилотника, в Краснояружском округе по селу Теребрено были сброшены два взрывных устройства, над Новооскольским округом сбили три дрона. В Алексеевском округе ПВО уничтожила три БПЛА, в Белгородском округе атаке подверглось село Ясные Зори, в Борисовском округе беспилотник атаковал поселок Борисовка, при этом над округом сбили девять дронов. Над Вейделевским округом также были уничтожены два беспилотника.

Ранее эксперт раскрыл, как ВСУ могут «подложить свинью» России под Новый год.

