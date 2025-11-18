На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о создании «лучшего оружия» в США

Трамп рассказал саудовскому принцу, что США делают лучшее оружие
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна делает лучшие самолеты и ракеты в мире. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

На встрече с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Трамп заявил, что в США делают лучшее военное оборудование.

По словам американского президента, это можно было наблюдать во время «небольшой перепалки» с Ираном.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в нормализации отношений с Ираном и желают стране процветания, но не допустят создания этой страной ядерного оружия.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может стать «крайне продуктивным» партнером для многих стран.

Также американский лидер высказался о перспективе снятия санкций с Ирана. Как отметил Трамп, он был бы рад снять санкции в случае, если исламская республика вернется к переговорам с целью заключения сделки.

Ранее в МИД Ирана рассказали, какое сообщение от Израиля передала Россия.

