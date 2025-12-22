НАТО: в лесах на юго-востоке Польши появился новый учебный лагерь для ВСУ

НАТО в соцсети Х заявило о создании нового учебного лагеря для Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенного в лесах на юго-востоке Польши.

«В глубине лесов на юго-востоке Польши украинские военнослужащие проходят интенсивную подготовку в новом лагере», — сказано в сообщении.

Уточняется, что лагерь был создан армией Норвегии при поддержке еще семи стран — членов НАТО.

Страны НАТО обучают украинских военнослужащих с 2022 года в рамках программ NSATU и Comprehensive Assistance Package, а также национальных курсов союзников. Подготовка бойцов ВСУ проходит на полигонах в Польше, ФРГ, Великобритании и других стран. По данным начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на декабрь 2025 года, подготовку на европейских полигонах прошли более 224 тысяч украинских военных.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа делает все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации. По словам представителя Кремля, действия европейских стран направлены на эскалацию конфликта на Украине, что не только не способствует выходу на курс мирного урегулирования, а наоборот, чинит препятствия.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.