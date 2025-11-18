На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Львове почти закончились места на кладбище для военных ВСУ

На кладбище во Львове осталось всего 20 свободных мест для погибших военных ВСУ
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

На кладбище во Львове практически закончились места для погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, речь идет о Поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Там осталось всего 20 свободных мест, заявил Бойко.

Он добавил, что в ближайшее время будет представлен новый участок, где будут хоронить погибших военнослужащих.

18 ноября ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил России сообщил, что совокупные потери ВСУ с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.

14 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт является самым кровопролитным в XXI веке.

Ранее пленный боец ВСУ объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация.

