На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ликвидировали двух наемников США

Newsweek: ВС России ликвидировали двух американских наемников
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российские войска ликвидировали двух граждан США, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Newsweek.

Издание подчеркивает, что данные выводы были сделаны из публикаций аккаунтов, предположительно принадлежащих разведывательной службе Украины. Отмечается, что Тай Уингейт Джонс и Брайан Захерл служили в составе международных сил под командованием военной разведки главного управления Украины.

Ликвидация американцев произошла независимо друг от друга, подтвердили их родственники в соцсетях.

До этого сообщалось, что наемники из стран Латинской Америки участвуют в боях на Украине с целью получения боевого опыта, который затем они используют в преступной деятельности.

На Украине воюют наемники из Бразилии и Колумбии. Один из участников рассказал, что колумбийцы, служившие на Украине, затем возвращаются в Мексику, чтобы вступать в наркокартели и получать около $2 тыс. в месяц. Другой наемник уточнил, что к работе привлекаются картели «Синалоа» и «Нового поколения Халиско», которые нанимают бывших колумбийских военных.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами