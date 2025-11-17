Журналисты показали найденную в Курской области голову бойца ВСУ с «удивленной гримасой»

В Курской области нашли останки погибшего военнослужащего ВСУ, на лице которого застыла необычная гримаса. Снимок распространил Telegram-канал «Северный ветер».

На изображении видны фрагменты тела солдата, которые находились на оккупированной курской территории. Автор поста отметил, что «выражение лица» на фотографии ему напомнило «гримасу удивления».

В начале ноября сообщалось, что в России задержали военного ВСУ, участвовавшего в нападении на Курскую область. По данным следствия, мужчина в 2024 году вместе с сослуживцем с позывным «Кило» пересек границу с Россией. После этого военные выдвинулись на огневую позицию в населенном пункте Новый Путь Глушковского района Курской области.

А в октябре украинского военного Артема Ковальчука приговорили к 15 годам заключения за незаконное вторжение в Курскую область. Как установило следствие, в мае текущего года служащий ВСУ с автоматом АК-74 и гранатами, на квадроцикле в составе подразделения в целях осуществления теракта пересек российскую границу и вторгся в Курскую область.

Ранее появилось видеообращение солдат курской операции «Поток» к россиянкам.