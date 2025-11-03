РИА Новости: более 200 тел военных ВСУ было найдено в Судже за два месяца

Старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов рассказал РИА Новости, что в ходе проведении поисковых мероприятий совместно с Главным военным следственным управлением СК РФ в Судже Курской области были найдены более 200 тел украинских военных.

По его словам, все обнаруженные тела эвакуируются и доставляются в Донецк для дальнейшего попадания в обменный фонд.

Группы Главного координационного центра по розыску пропавших без вести и поиску погибших были сформированы в июле этого года и уже более двух месяцев работают на территории Курской области.

В конце сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска с конца августа начали массово сжигать тела собственных бойцов на свалке в Херсоне. Чиновник считает, что таким образом Киев стремится не только скрыть настоящие потери среди военнослужащих, но и избежать государственных выплат, которые положены их семьям.

25 октября сообщалось, что родственники украинских военных, считающихся пропавшими без вести, провели митинг на площади Независимости в Киеве. Участники акции держали флаги, плакаты с именами пропавших и требовали усиления поиска и возвращения каждого.

Ранее силовики заявили, что ВСУ в панике бегут с позиций на одном из участков фронта.