Герасимов оценил действия военных КНДР в ходе отражения украинского вторжения

Герасимов: военные КНДР при отражении вторжения ВСУ проявили мужество и героизм

Военные КНДР в ходе отражения вторжения украинских войск проявили мужество, героизм и высокий профессионализм. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств, передает ТАСС.

«Отдельно отмечу участие в этой операции военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили стойкость, мужество и героизм», — подчеркнул он.

Кроме того, Герасимов напомнил, что военнослужащие КНДР участвовали в разминировании территории Курской области.

4 декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске создадут памятник боевому братству КНДР и России.

Власти региона провели заседание экспертного совета, на котором подвели итоги работы за прошедший период и обсудили будущие проекты, рассказал глава региона. Члены экспертного совета предложили разместить памятник на территории сквера на Интернациональной.

Ранее Медведев высказался о героизме бойцов КНДР, защищавших Курскую область.