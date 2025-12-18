На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны РФ рассказали о продолжающейся ликвидации ВСУ в Димитрове

МО РФ: группировка «Центр» продолжила уничтожение ВСУ в двух районах Димитрова
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжили ликвидацию окруженных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайонах Восточный и Западный города Димитрова, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что задачи на данном направлении фронта выполняют бойцы группировки войск «Центр».

«Подразделения <...> продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров <...>. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое», — говорится в заявлении.

18 декабря украинский аналитический портал Deep State сообщил, что площадь подконтрольной ВСУ территории Димитрова существенно сократилась за последние несколько дней. В материале подчеркивалось, что вокруг населенного пункта увеличилась так называемая «серая зона».

За два дня до этого в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны взяли под контроль 120 зданий в Димитрове. Как рассказали в ведомстве, российские подразделения зачистили два микрорайона — Восточный и Западный — от украинских солдат.

Ранее пленный боец ВСУ пожаловался, что украинским военнослужащим в Димитрове не доставляют провизию.

