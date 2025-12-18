На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы поразили обеспечивающие ВСУ объекты энергетики Украины

Минобороны: ВС России поразили энергетическую инфраструктуру ВСУ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью ударных беспилотников, ракетных войск, а также групп артиллерии.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что российские бойцы также поразили пункты временной дислокации живой силы ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

В сводке уточняется, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотников украинской стороны над регионами России. По данным ведомства, украинские войска атаковали Россию беспилотниками самолетного типа.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара под Сумами.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами