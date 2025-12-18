Российские военнослужащие поразили объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, атаки производились с помощью ударных беспилотников, ракетных войск, а также групп артиллерии.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что российские бойцы также поразили пункты временной дислокации живой силы ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

В сводке уточняется, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 216 беспилотников украинской стороны над регионами России. По данным ведомства, украинские войска атаковали Россию беспилотниками самолетного типа.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами в результате ночного удара под Сумами.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы.