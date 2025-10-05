Военные медики вручную завели сердце бойца после остановки

Военные медики спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России провели уникальную операцию, спасая жизнь раненому бойцу. Об этом рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным «Герда».

По ее словам, военные врачи вскрыли грудную клетку и вручную запустили сердце военнослужащего, доставленного с остановкой сердца. Операция началась с длительной реанимации, которая продолжалась около получаса. Врачи не теряли надежды и решили вскрыть грудную клетку, чтобы напрямую запустить сердце. После нескольких минут ручного массажа орган вновь начал биться.

В теле бойца врачи обнаружили крупный осколок, который и стал причиной остановки сердца. По словам «Герды», успех операции можно назвать настоящим чудом. После спасения жизни военнослужащего его направили на дальнейшее лечение.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

Ранее Белоусов рассказал о зарплатах медиков в зоне СВО.