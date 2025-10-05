На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные медики вручную завели сердце бойца после остановки

РИА Новости: врачи «Ахмата» спасли бойца, вручную запустив его сердце
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Военные медики спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России провели уникальную операцию, спасая жизнь раненому бойцу. Об этом рассказала РИА Новости анестезиолог военного госпиталя с позывным «Герда».

По ее словам, военные врачи вскрыли грудную клетку и вручную запустили сердце военнослужащего, доставленного с остановкой сердца. Операция началась с длительной реанимации, которая продолжалась около получаса. Врачи не теряли надежды и решили вскрыть грудную клетку, чтобы напрямую запустить сердце. После нескольких минут ручного массажа орган вновь начал биться.

В теле бойца врачи обнаружили крупный осколок, который и стал причиной остановки сердца. По словам «Герды», успех операции можно назвать настоящим чудом. После спасения жизни военнослужащего его направили на дальнейшее лечение.

В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения сохраняется в Вооруженных силах России на уровне 97%. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене.

Ранее Белоусов рассказал о зарплатах медиков в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами