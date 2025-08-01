В России заработало серийное производство «Орешника»

Президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного производства новейшего военного комплекса «Орешник». Об этом он заявил в ходе рабочей встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам российского лидера, первый образец «Орешника» уже поступил в войска.

Глава государства отметил, что в ближайшее время будет решен вопрос о поставке «Орешника» в Белоруссию. Сейчас, по его словам, обсуждается место размещения комплекса, и ожидается, что все детали будут согласованы до конца текущего года. При этом Путин заверил, что график поставок соблюдается, а проект реализуется в соответствии с планами.

В свою очередь, Лукашенко подтвердил намерения разместить российскую разработку на территории республики до конца 2025 года. Он подчеркнул, что военные изначально планировали размещение «Орешника» в этом году, и, по его словам, от этих намерений никто не отказывается.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о беспокойстве НАТО из-за российского «Орешника».