В Белоруссии назвали сроки размещения «Орешника» в стране

Вольфович: «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии до конца года
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии до конца 2025 года. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, передает БелТА.

«Решение наших президентов — Беларуси, России — не обсуждается. Поэтому все идет в плановые сроки и к концу года эта задача будет реализована в полном объеме», — заявил Вольфович.

Госсекретарь отметил, что недавно об этом докладывал президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По словам Вольфовича, Лукашенко все эти вопросы держит на личном жестком контроле.

Чиновник также заявил, что размещение на территории Белоруссии «Орешника» позволит защитить западные рубежи ОДКБ.

В конце октября Лукашенко подтвердил, что в декабре ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена ввязываться в войну.

