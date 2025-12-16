В Калужской области в течение дня уничтожили 11 беспилотников

В течение дня над четырьмя муниципалитетами Калужской области уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что речь идет о Боровском, Кировском, Малоярославецком и Юхновском муниципальных округах.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет». — написал Шапша.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, фрагменты выявили между населенными пунктами Кириши и Будогощь.

В Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Согласно данным ведомства, были сбиты 10 беспилотников над территорией Калужской области, 8 — над Брянской областью и 2 — над Московским регионом.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.