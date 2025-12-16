Над регионами России за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами страны. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел 16 декабря с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 беспилотников над территорией Калужской области, 8 — над Брянской областью и 2 — над Московским регионом.

В период с 8.00 до 12.00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 БПЛА ВСУ. 18 БПЛА сбили — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, один — над территорией Калужской области и один — над территорией Смоленской области.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в момент атаки дронов несколько машин получили повреждения. На кадрах видно, что у машин разбиты окна, смяты кузова и капоты. На фотографии также заметно, что одна из машин вспыхнул в момент атаки.

