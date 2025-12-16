На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА

Силы ПВО за четыре часа уничтожили 20 беспилотников над тремя регионами России
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над тремя регионами страны. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел 16 декабря с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 беспилотников над территорией Калужской области, 8 — над Брянской областью и 2 — над Московским регионом.

В период с 8.00 до 12.00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 БПЛА ВСУ. 18 БПЛА сбили — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, один — над территорией Калужской области и один — над территорией Смоленской области.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в момент атаки дронов несколько машин получили повреждения. На кадрах видно, что у машин разбиты окна, смяты кузова и капоты. На фотографии также заметно, что одна из машин вспыхнул в момент атаки.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
