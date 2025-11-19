На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин присвоил мотострелковому полку почетное наименование

Путин присвоил 255-му мотострелковому полку наименование «гвардейский»
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого присвоил 255-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, <...> присвоить 255 мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский», — говорится в указе.

Документ вступил в силу в день его подписания.

12 ноября Путин присвоил 33-му мотострелковому полку Вооруженных сил РФ звание «гвардейского». В указе отмечается, что личный состав полка проявил «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

В конце октября Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская».

Ранее Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск.

