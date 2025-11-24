На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военные РФ сбросили более 2 тысяч листовок с призывом к сдаче в плен под Димитровом

ТАСС: ВС РФ сбросили у Димитрова более 2 тысяч листовок для сдачи в плен
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие группировки «Центр» сбросили более 2000 агитационных листовок с призывом к добровольной сдаче в плен в районе города Димитрова (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как пояснили в военном ведомстве, листовки распространяются расчетами подразделения беспилотных систем 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Ежедневно перед началом штурмовых действий дроны сбрасывают агитационные материалы над позициями ВСУ.

«Добровольная сдача в плен российским подразделениям гарантированно сохранит жизнь и здоровье военнослужащим ВСУ и позволит в последующем вернуться домой», — подчеркнули в Минобороны РФ.

По словам оператора БПЛА Андрея Колосова, листовки сворачиваются в рулоны по 100 штук и сбрасываются с квадрокоптеров, что позволяет охватывать значительную территорию расположения украинских подразделений.

23 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Красноармейске и Димитрове продолжается зачистка, идут городские бои.

Ранее глава ДНР сообщил о попытках ВСУ отвлечь войска РФ от наступления под Красноармейском.

СВО: последние новости
