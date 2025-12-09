В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА

Системами противовоздушной обороны в нескольких районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«С вечера в Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах», — говорится в посте губернатора.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время проводится проверка и уточняется информация о возможных разрушениях на земле.

Накануне северные районы Ростовской области подверглись атаке с применением беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими военными. Российские подразделения противовоздушной обороны успешно отразили нападение, уничтожив вражеские дроны в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.